W Moskwie Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, państwa-agresora, zatrzymała byłą dyrektorkę państwowego centrum wychowania patriotycznego „Rospatriotcentr” Jelenę Bielikową. Jak podaje Meduza, została zatrzymana w sprawie dotyczącej domniemanego przywłaszczenia dużej sumy pieniędzy.

Sprawa dotycząca środków państwowych

Dwa źródła rosyjskiego biznesowego wydania RBC poinformowały, że Bielikowej zarzuca się przywłaszczenie środków państwowych przeznaczonych na projekty „Rospatriotcentru”. Według tych źródeł w razie skazania może jej grozić ponad 10 lat pozbawienia wolności.

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19 listopada sąd wydał postanowienie zakazujące Bielikowej prowadzenia określonej działalności na czas postępowania przygotowawczego. Ma doktorat z nauk politycznych i kierowała „Rospatriotcentrem” do 2 września.

Działalność centrum

„Rospatriotcentr” działa w strukturze „Rosmołodioży” — rosyjskiej federalnej agencji ds. młodzieży. Centrum prowadzi programy wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, a także organizuje projekty wojskowo-patriotyczne.

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