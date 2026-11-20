W Moskwie sąd Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — skazał ornitolożkę Sofię Rosenfeld na trzy i pół roku kolonii karnej w sprawie finansowania działalności ekstremistycznej. Oskarżenie jest związane z dwiema darowiznami na łączną kwotę 2 tys. rubli, około 30 dolarów, na rzecz Fundacji Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego. Informuje o tym Deutsche Welle.

Darowizny dla FBK

Rosyjskie władze latem 2021 roku uznały Fundację Walki z Korupcją za organizację ekstremistyczną. Jak pisze DW, Rosenfeld przebywała w tym czasie na arktycznej ekspedycji bez telefonu i dostępu do internetu, dlatego nie od razu zaprzestała regularnych darowizn. Zrobiła to po powrocie do Moskwy.

Prokuratura wnioskowała o pięć lat więzienia dla naukowczyni. Według wyliczeń niezależnego medium Mediazona około 85% wyroków w 225 sprawach dotyczących darowizn dla FBK nie przewidywało pozbawienia wolności. Rosenfeld otrzymała jednak rzeczywisty wyrok pobytu w kolonii karnej.

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Praca naukowa i wsparcie

Sofia Rosenfeld badała i chroniła arktyczne ptaki oraz była jedną z pierwszych rosyjskich badaczek, które systematycznie monitorowały populacje ptaków wędrownych. Na potrzeby badań opracowała specjalny statek powietrzny, który umożliwiał obserwowanie ptaków z niewielkiej wysokości.

Kilka miesięcy po obronie rozprawy doktorskiej w październiku 2025 roku w mieszkaniu Rosenfeld przeprowadzono przeszukanie, a wobec niej wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. Z tego powodu odwołała coroczną letnią ekspedycję do Arktyki. Ponad tysiąc osób podpisało apel do prezydenckiej rady praw człowieka Rosji z wezwaniem do uchylenia wyroku. Jej ojciec, który mieszka w Izraelu, również poinformował, że izraelskim konsulom nadal nie zapewniono dostępu do córki w więzieniu.

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