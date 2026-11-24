W Reutowie w Rosji — państwie agresorze — sąd skazał 38-letniego punkowego muzyka Władimira Bołobołowa na sześć lat więzienia w sprawie dotyczącej posiadania materiałów wybuchowych. Wymierzono mu również grzywnę w wysokości 50 tys. rubli, informuje Meduza, powołując się na Mediazonę.

Wersja śledczych

Według śledczych w mieszkaniu Bołobołowa znaleziono improwizowane urządzenie wybuchowe zamaskowane jako ładowarka. Śledczy twierdzą, że w 2023 roku muzyk skontaktował się z nieznaną osobą, która przekazała mu współrzędne skrytki z materiałami wybuchowymi. Według ich wersji zabrał on materiały wybuchowe i przechowywał je w domu.

Sam Bołobołow twierdził, że powerbank został mu podrzucony. W sądzie przyznał się do winy i powiedział, że żałuje. W ostatnim słowie muzyk podkreślił, że nie zamierzał nikomu wyrządzić krzywdy i naraził na niebezpieczeństwo wyłącznie siebie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zatrzymanie i doniesienia o torturach

Pod koniec sierpnia 2025 roku funkcjonariusze rosyjskiej FSB zatrzymali Bołobołowa, przeszukali jego mieszkanie i przetrzymywali go przez trzy dni, po czym zwolnili bez postawienia zarzutów. Krewni muzyka oraz jego adwokat Oskar Czerżdżijew oświadczyli, że podczas przetrzymywania mężczyznę przykuto do kaloryfera, torturowano prądem i grożono mu gwałtem. Medycy udokumentowali ślady tortur.

1 września policja ponownie zatrzymała Bołobołowa, gdy wychodził ze szpitala. Zarzucono mu drobne chuligaństwo, a sąd wymierzył mu 15 dni w ośrodku tymczasowego zatrzymania. Po zakończeniu tego okresu muzyk został aresztowany w sprawie dotyczącej posiadania materiałów wybuchowych.

Czytaj nas na