W Federacji Rosyjskiej — państwie agresorze — rząd omawia projekt ustawy, który może wprowadzić obowiązkowe świadectwa dopuszczenia do dystrybucji dla gier wideo, podobne do tych już wymaganych dla filmów. Poinformowała o tym, powołując się na źródła, Meduza.

Plany dotyczące projektu ustawy

Według publikacji rosyjska Duma Państwowa planuje dopracować dokument i przyjąć go w pierwszym czytaniu w tym roku. Projekt ustawy przewiduje także zaliczenie twórców i dystrybutorów gier do organizatorów rozpowszechniania informacji w internecie.

Usługi wpisane do odpowiedniego rejestru muszą przechowywać dane użytkowników na terytorium Rosji i udostępniać je organom ścigania na żądanie.

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Stanowisko branży

Pomysł świadectw dopuszczenia do dystrybucji dla gier wideo po raz pierwszy omawiano w 2023 roku. Wówczas zaproponowała go Jana Łantratowa, która obecnie pełni funkcję rzeczniczki praw człowieka w Rosji.

Przedstawiciele branży uważają, że mechanizm świadectw dopuszczenia do dystrybucji nie jest dostosowany do gier wideo, które regularnie zmieniają się wraz z nowymi sezonami, dodatkami i treściami tworzonymi przez graczy. Rozmówca z firmy IT stwierdził, że wymogi powinny w równym stopniu dotyczyć rosyjskich i zagranicznych twórców, jednak obecnie trudno wyobrazić sobie praktyczną procedurę uzyskiwania takich świadectw przez przedstawicieli państw, które rosyjskie władze nazywają „nieprzyjaznymi”.

W 2024 roku do Dumy Państwowej wniesiono już inny projekt ustawy — dotyczący oznaczania treści gamingowych i identyfikacji graczy za pośrednictwem portalu usług publicznych Gosuslugi. Nadal nie został przyjęty.

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