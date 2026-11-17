17 listopada 2026 roku Kirowski Sąd Rejonowy w Permie (Federacja Rosyjska — państwo agresor) skazał Aleksieja Bajkowa na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Sąd uznał go za jednego ze współzałożycieli platformy darknetowej Hydra, za pośrednictwem której sprzedawano narkotyki i nielegalne usługi. Poinformowała o tym Meduza.

Bajkowa uznano za winnego legalizacji dochodów z przestępstwa, utworzenia organizacji przestępczej oraz pomocnictwa w ponad 500 przypadkach dystrybucji narkotyków. Prokurator wnosił o wymierzenie mu 18 lat pozbawienia wolności. Oprócz kary pobytu w kolonii sąd nałożył na Bajkowa grzywnę w wysokości 4,8 mln rubli i nakazał konfiskatę pieniędzy oraz nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld rubli.

Wersja śledztwa

Zgodnie z orzeczeniem sądu Bajkow i inny domniemany współzałożyciel Hydry, Aleksiej Kornijenko, kontrolowali rozwój, działanie i finanse platformy. Przed Hydrą wspólnie prowadzili fora LegalRC i WayAway. Kornijenko jest poszukiwany, nie informowano o jego zatrzymaniu.

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Bajkow został zatrzymany w Moskwie wiosną 2024 roku. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że podczas przeszukania skonfiskowano u niego gotówkę i kryptowaluty o wartości ponad 300 mln rubli. Sprawę przekazano do sądu w Permie, ponieważ znaczna część wymienionych w materiałach śledztwa skrytek z narkotykami została odkryta właśnie w tej części miasta.

Co wiadomo o Hydrze

Hydra powstała w 2015 roku po połączeniu forów WayAway i LegalRC. W kwietniu 2022 roku niemiecka policja, przy udziale amerykańskich organów ścigania, zajęła serwery platformy w Niemczech, po czym przestała ona działać. Według danych Departamentu Sprawiedliwości USA od stycznia 2016 roku do marca 2022 roku na portfele kryptowalutowe Hydry wpłynęło około 5,2 mld dolarów.

W przeddzień wyroku w darknecie opublikowano fragmenty materiałów sprawy karnej Bajkowa. Autor wpisu bez dowodów twierdził, że miał on rzekomo zapłacić funkcjonariuszom organów ścigania 600 mln rubli łapówek za łagodniejszy wyrok. Były szef jednostki antynarkotykowej departamentu śledczego MSW Siergiej Pielich potwierdził autentyczność opublikowanych dokumentów, jednak nie potwierdził zarzutów przedstawionych we wpisie.

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