W obwodzie archangielskim w Rosji kilka wagonów pociągu towarowego wykoleiło się po zawaleniu części mostu kolejowego nad rzeką Wyledź. Do wypadku doszło około godziny 5:10 czasu moskiewskiego, informuje The Moscow Times.

Opóźnienia połączeń pasażerskich

Z powodu incydentu na tym odcinku torów zatrzymało się co najmniej osiem pociągów dalekobieżnych. Chodzi o połączenia między dużymi miastami, w tym Moskwą i Petersburgiem.

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Rosyjskie Koleje wysłały w rejon wypadku autobusy, aby dowieźć pasażerów do miejsc docelowych. Spółka skierowała również na most ekipy naprawcze, jednak nie podała, kiedy ruch na uszkodzonym odcinku może zostać wznowiony.

Dochodzenie w sprawie przyczyn

Gubernator obwodu archangielskiego państwa-agresora Rosji, Aleksandr Cybulski, oświadczył, że urzędnicy koordynują działania w odpowiedzi na wypadek. Według niego nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Organy ścigania badają przyczyny zawalenia mostu.

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