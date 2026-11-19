W Rosji, państwie-agresorze, śledczy wojskowi wszczęli postępowanie karne po katastrofie wojskowego samolotu transportowego An-12 w pobliżu Kemerowa w południowo-zachodniej części Syberii. Wszystkie 19 osób na pokładzie zginęło, podaje AeroTime.

Awaryjne lądowanie

Według rosyjskich mediów 17 listopada 2026 roku samolot wykonywał lot z Nowosybirska do Kanska. Informowano, że w jednym z jego silników wybuchł pożar. Załoga poprosiła o awaryjne lądowanie na lotnisku w Kemerowie, jednak samolot rozbił się kilka mil od pasa startowego. Świadkowie twierdzili, że statek powietrzny palił się jeszcze przed upadkiem.

Śledztwo w sprawie katastrofy

Ministerstwo Obrony Rosji, państwa-agresora, oświadczyło, że samolot wykonywał planowy lot i rozbił się na niezamieszkanym terenie w pobliżu wsi Jagunowo. Resort jako wstępną przyczynę wskazał usterkę techniczną, nie precyzując jej charakteru. Okoliczności katastrofy bada również komisja Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych.

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Sprawę wszczęto na podstawie artykułu 351 rosyjskiego Kodeksu karnego, który dotyczy naruszenia zasad lotów lub przygotowania do nich. Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Serediuk poinformował, że pożar w miejscu katastrofy ugaszono, a teren został odgrodzony. Dla śledczych, ratowników i medyków utworzono sztab operacyjny. 18 listopada śledczy kontynuowali oględziny miejsca katastrofy i zbierali dowody do ekspertyzy. Władze nie ujawniły danych dotyczących tożsamości ofiar ani dokładnego podziału na członków załogi i pasażerów.

An-12 to czterosilnikowy turbośmigłowy samolot transportowy radzieckiej konstrukcji, który jest nadal używany w lotnictwie wojskowym i cywilnym. Numer rejestracyjny, wiek i jednostka eksploatująca rozbity samolot nie zostały potwierdzone.

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