W Rosji z podręcznika „Czytanie literackie” dla trzeciej klasy usunięto jedną ze strof wiersza Aleksandra Puszkina „Zimowy wieczór”. W skróconym fragmencie poeta zwraca się do niani z propozycją wypicia, aby pozbyć się smutku. Poinformowała o tym Meduza.

Wiersz przedstawiono w skróconej wersji

Na pominięcie zwróciła uwagę czytelniczka, gdy jej syn otrzymał w szkole zadanie nauczenia się wiersza na pamięć. W podręczniku zaznaczono, że utwór przytoczono ze skrótami. Łącznie z czterech strof „Zimowego wieczoru” usunięto jedną.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Puszkin napisał „Zimowy wieczór” w 1825 roku podczas zesłania w Michajłowskim. Utwór po raz pierwszy opublikowano w 1829 roku.

Stanowisko wydawnictwa

Wydawnictwo „Prosveshcheniye” oświadczyło, że podczas przygotowywania materiałów edukacyjnych uwzględnia ustalone wymogi, w tym wymóg niedopuszczania informacji zachęcających do spożywania alkoholu. Wydawnictwo podkreśliło również, że skracanie klasycznych utworów w podręcznikach jest powszechną praktyką, która pozwala uwzględniać wiek uczniów.

Czytaj nas na