W Rosji władze państwa-agresora wprowadziły procedurę przekazywania państwu środków z rachunków bankowych i lokat zmarłych obywateli, dla których nie znaleziono spadkobierców. Chodzi o ruble, waluty obce i metale szlachetne. Odpowiedni dekret wydał na początku listopada Władimir Putin.

Jak informuje Meduza, w dokumencie decyzję uzasadniono potrzebą zapewnienia „bezpieczeństwa gospodarczego”. Dekret odwołuje się do ustawy o środkach odwetowych wobec „nieprzyjaznych działań” Stanów Zjednoczonych i innych państw.

Kogo będzie dotyczyć procedura

Państwo będzie mogło otrzymać oszczędności obywatela Rosji przy jednoczesnym spełnieniu trzech warunków: osoba zmarła ponad pięć lat temu i została wyrejestrowana z ewidencji podatkowej z powodu śmierci, w sprawie jej majątku nie wszczęto postępowania spadkowego, a Federalna Służba Komornicza nie ma informacji o jej długach.

Procedurę wprowadzono przed dokonaniem zmian w ustawodawstwie. Do 1 kwietnia 2027 roku rosyjski rząd ma przedstawić propozycje dotyczące ustawowego trybu wykrywania i ewidencjonowania mienia bezdziedzicznego. Jednocześnie dekret już określa kolejność działań służby podatkowej, agencji zarządzania mieniem państwowym, izby notarialnej, służby komorniczej i banków.

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Terminy i prawa spadkobierców

Według wyliczeń Meduzy, nawet jeśli wszystkie zaangażowane instytucje wykorzystają maksymalne terminy na każdym etapie, do połowy marca 2027 roku banki mają przekazać państwu równowartość w rublach nieodebranych oszczędności.

Jeśli spadkobiercy pojawią się później, będą musieli zwrócić się do sądu o przywrócenie terminu przyjęcia spadku. Po tym, jak dana osoba dowie się o spadku, ma sześć miesięcy na złożenie wniosku do sądu. W przypadku pozytywnej decyzji spadkobierca otrzyma w rublach kwotę równoważną środkom zaksięgowanym w budżecie federalnym: banki nie będą przekazywać państwu bezpośrednio walut obcych ani metali szlachetnych.

Skala możliwych wpływów nie jest znana. W 2009 roku zastępca prezesa Sbierbanku Dmitrij Dawydow szacował wartość „uśpionych” lokat na około 200 mld rubli, a w 2018 roku nieujawniony bankier mówił „Kommiersantowi” o możliwej kwocie niemal 1,5 bln rubli. Szacunki te dotyczyły nieodebranych lokat ogółem i niekoniecznie należały do osób zmarłych.

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