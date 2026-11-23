W Moskwie zatrzymano gubernatora obwodu murmańskiego Andrieja Czibisa, podejrzewanego o oszustwo, defraudację i nielegalne operacje walutowe. Poinformował o tym The Moscow Times, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora.

Podejrzenia o defraudację środków

Rzeczniczka rosyjskiego MSW Irina Wołk oświadczyła, że śledczy podejrzewają Czibisa i kilka innych osób o kradzież ponad 39 mln rubli z budżetu regionalnego ministerstwa budownictwa. Śledczy uważają również, że podczas przebudowy trasy między arktycznymi miastami Apatyty i Kirowsk mogło zostać zdefraudowanych ponad 1 mld rubli przeznaczonych na te prace.

Według Wołk funkcjonariusze sprawdzają także prawdopodobne transfery środków na zagraniczne rachunki bankowe z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów. Rosyjska państwowa agencja TASS jako pierwsza poinformowała o zatrzymaniu Czibisa, powołując się na źródła w organach ścigania. Źródło gazety „Kommiersant” twierdziło, że urzędnik był przesłuchiwany w Moskwie.

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Inne postępowania w regionie

Ministra polityki informacyjnej obwodu murmańskiego Irina Brinkowa oświadczyła, że Czibis przybył do Moskwy w ramach planowanej podróży służbowej i składał zeznania w związku z niedawnymi zatrzymaniami regionalnych urzędników. W budynku rządu obwodowego śledczy przeprowadzili nieokreślone czynności procesowe, a wcześniej funkcjonariusze odwiedzili regionalne ministerstwo budownictwa.

W ostatnich tygodniach w obwodzie murmańskim wszczęto kilka spraw karnych przeciwko urzędnikom i kierownikom firm. W szczególności trwa śledztwo wobec Andranika Musatiana, szefa regionalnego przedsiębiorstwa wodociągowego, a zastępca szefa rejonu pieczengskiego Arsenij Filippow został zatrzymany. Czibis kieruje obwodem murmańskim od 2019 roku, wcześniej był zastępcą ministra budownictwa, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Rosji.

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