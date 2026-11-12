W Rosji, państwie-agresorze, sąd zaocznie skazał dziennikarkę i autorkę Meduzy Asię Zolnikową na dwa i pół roku pozbawienia wolności. Jak poinformowała prokuratura w Moskwie, postawiono jej zarzut udziału w działalności organizacji, którą rosyjskie władze uznały za „niepożądaną”. Meduza podaje, że sprawę powiązano z jej pracą dla tego wydania.

Wcześniejsza kara administracyjna

W 2024 roku Zolnikowa została już ukarana grzywną za podobne wykroczenie administracyjne. Według jej adwokata podstawą tamtego postępowania był jej artykuł dla Meduzy o tym, jak niedawne wojny zmieniły wygląd miast w różnych krajach świata.

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Prokuratura w Moskwie oświadczyła, że później na stronie internetowej wydania opublikowano jeszcze dwa artykuły dziennikarki. Jednocześnie urząd nie sprecyzował, o jakie konkretnie materiały chodzi.

Przeszukanie u matki dziennikarki

W czerwcu funkcjonariusze sił bezpieczeństwa przeprowadzili przeszukanie w mieszkaniu matki Zolnikowej. Źródło nie podaje innych szczegółów dotyczących przeszukania.

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