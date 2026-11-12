Rumuńscy prokuratorzy z DIICOT postawili Călinowi Georgescu i Ionelowi Rusenowi zarzuty w sprawie oszustwa. Poinformował o tym Romania Insider.

Istota zarzutów

Według prokuratorów obaj są oskarżeni o oszukanie biznesmena na ponad 1 mln euro. Zarzuca się im również utworzenie zorganizowanej grupy przestępczej oraz oszustwo ze szczególnie poważnymi skutkami, popełnione w formie czynu ciągłego.

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Tymczasowe aresztowanie

Georgescu jest byłym kandydatem na prezydenta Rumunii, a Rusen jest biznesmenem. Według publikacji obaj przebywają w tymczasowym areszcie od końca września. Prokuratura poinformowała o postawieniu zarzutów w czwartek, 12 listopada. Romania Insider określa Georgescu jako prorosyjskiego polityka.

W podpisie pod opublikowanym przez portal zdjęciem wskazano, że 29 września 2026 roku Georgescu wychodzi z Sądu Apelacyjnego w Bukareszcie.

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