W Rumunii prokuratorzy zajmujący się przestępczością zorganizowaną postawili zarzuty pięciu mężczyznom w sprawie fałszywych zdjęć, na których rzekomo uwieczniono Nicușora Dana na tajnym spotkaniu przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w 2025 roku.

Zarzuty wobec pięciu mężczyzn

Jak podaje Romania Insider, oskarżonym w wieku od 26 do 53 lat zarzuca się utworzenie zorganizowanej grupy przestępczej oraz nakłanianie do rozpowszechniania fałszywych informacji. Sprawa została skierowana do Sądu Apelacyjnego w Bukareszcie.

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Publikacja przed głosowaniem

Zdjęcia na Facebooku opublikowała trzy dni przed głosowaniem ówczesna kandydatka na prezydenta Elena Lasconi. Jak poinformowała Dyrekcja ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu, oskarżeni zaaranżowali spotkanie, które w rzeczywistości nigdy się nie odbyło.

Według śledztwa mężczyźni przekonali Lasconi do udostępnienia materiałów, nie informując jej, że zdjęcia zostały sfałszowane. Romania Insider poinformował o sprawie, powołując się na agencję Agerpres.

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