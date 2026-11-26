W Rumunii wszczęto postępowanie karne wobec polityka George’a Simiona — Romania Insider
W Rumunii 26 listopada prokurator prowadzący sprawę wszczął postępowanie karne wobec deputowanego do parlamentu w związku z domniemanym publicznym podżeganiem. Lider opozycyjnego Sojuszu na rzecz Zjednoczenia Rumunów, George Simion, potwierdził zmianę swojego statusu procesowego po wyjściu z Prokuratury Generalnej.
Oświadczenie prokuratury
Prokuratura Generalna Rumunii nie podała w swoim oświadczeniu nazwiska deputowanego. Jednocześnie Simion potwierdził, że chodzi o niego. Jak podaje Romania Insider, powołując się na agencję Agerpres, 26 listopada 2026 roku prokurator formalnie wszczął postępowanie karne wobec deputowanego w związku z domniemanym publicznym podżeganiem.
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Podstawa sprawy
Sprawa jest związana z nagraniem na Facebooku, które Simion opublikował po tym, jak urzędnicy wyborczy odrzucili w marcu 2025 roku kandydaturę Călina Georgescu w wyborach prezydenckich.
Dalsze kroki
Prokuratorzy nie podjęli jeszcze decyzji, czy skierować sprawę do sądu. Romania Insider nazywa Sojusz na rzecz Zjednoczenia Rumunów skrajnie prawicową partią opozycyjną, a Simiona — jej prezesem.