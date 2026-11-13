W Rumunii prokuratorzy DIICOT prowadzą śledztwo w sprawie domniemanego wwiezienia przez port w Konstancy około 66 tys. ton ropy naftowej na podstawie sfałszowanych dokumentów. Według wstępnej oceny schemat przemytu i oszustw podatkowych mógł od 2023 roku spowodować straty wynoszące niemal 80 mln rumuńskich lei.

Przeszukania w kilku okręgach

W piątek, 13 listopada, prokuratorzy DIICOT przeprowadzili 46 przeszukań w kilku okręgach w ramach tej sprawy, podaje Romania Insider. Przeszukania były wymierzone w osoby z kierownictwa państwowej spółki Oil Terminal, celników oraz pracowników struktur zajmujących się zwalczaniem oszustw.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pochodzenia paliwa nie ustalono

Dostępne na tym etapie dowody nie potwierdzają, że paliwo фигурujące w sprawie pochodziło z Rosji. Wskazana kwota jest wstępną oceną możliwych strat, a import ropy oraz użycie sfałszowanych dokumentów są w źródle opisane jako domniemane.

Czytaj nas na