W Rumunii koszt ubezpieczenia kadłubów statków operujących na Dunaju i na wodach Morza Czarnego, gdzie żegluga jest dozwolona w odległości do 20 mil morskich od brzegu, wzrósł o ponad 50%. Chodzi o ubezpieczenie kadłuba statku, które nie obejmuje odpowiedzialności wobec osób trzecich ani ochrony ryzyka wojennego, informuje Romania Insider.

Ochrona ubezpieczeniowa rejsów

Według publikacji statki nie mogą odbywać rejsów bez ubezpieczenia, w tym bez ochrony ryzyka wojennego. Ubezpieczyciele i reasekuratorzy zaczęli wprowadzać coraz bardziej rygorystyczne warunki dotyczące terytoriów objętych polisami.

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Ryzyko ograniczeń w żegludze

Georgea Saracin, menedżerka ds. roszczeń i ubezpieczeń w rumuńskim brokerze Verasig Broker, oświadczyła, że takie ograniczenia stwarzają realne ryzyko niemożności żeglugi w rejonie Suliny i Sfântu Gheorghe, a także w pobliżu Konstancy. Według niej ryzyko może rozszerzyć się na wody Morza Czarnego w odległości do 20 mil morskich od wybrzeża.

Romania Insider zauważa, że Verasig Broker jest jednym z niewielu rumuńskich pośredników działających bezpośrednio w dziedzinie ubezpieczeń morskich. Publikacja powołuje się na Economica.net, który cytuje Saracin.

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