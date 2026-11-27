W Rumunii wszystkie ministerstwa przekazały dane niezbędne do przygotowania budżetu państwa na 2027 rok. Jak podaje Romania Insider, 26 listopada poinformował o tym minister finansów Alexandru Nazare po spotkaniu z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw Gospodarczych i Finansowych.

Przygotowanie budżetu

Według Nazare Ministerstwo Finansów znajduje się na zaawansowanym etapie przygotowywania budżetu na 2027 rok. Poinformował, że resort kończy opracowywanie środków fiskalnych, które mają stanowić podstawę przyszłorocznego planu budżetowego.

Minister napisał na Facebooku, że wszystkie ministerstwa przekazały już dane do opracowania budżetu. O oświadczeniu Nazare poinformował portal Economica.net.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plan odbudowy i inwestycje

Podczas spotkania omówiono również zamknięcie finansowe rumuńskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, skutki budżetowe ostatnich wniosków o płatność oraz możliwości finansowania inwestycji, które są już realizowane.

Nazare zaznaczył, że przed ostatecznym opracowaniem budżetu na 2027 rok należy dokładnie ocenić niewykonane zobowiązania.

Czytaj nas na