W Rumunii w nocy 18 listopada doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,7 w sejsmicznym regionie Vrancea. Według Romania Insider dwie osoby doznały obrażeń, a kilku innych mieszkańców doświadczyło ataków paniki.

Epicentrum i poszkodowani

Narodowy Instytut Fizyki Ziemi poinformował, że wstrząsy zarejestrowano o godz. 2:48 na głębokości 120,8 kilometra. Epicentrum znajdowało się 48 kilometrów na południe od Fokszan, 61 kilometrów na południe od Buzău i 90 kilometrów na północny wschód od Ploeszti.

Trzęsienie ziemi było odczuwalne w Bukareszcie, a także w Fokszanach, Buzău, Braszowie, Konstancy, Braile i Gałaczu. W okręgu Gałacz po wstrząsach na numer alarmowy 112 wpłynęło siedem zgłoszeń. Jedna osoba doznała obrażeń, gdy podczas ewakuacji uderzyły ją drzwiczki szafki. W mieście Râmnicu Sărat w okręgu Buzău kobieta została ranna przez spadające meble.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrole nie wykazały zniszczeń

Rumuński Departament ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zakończył inspekcje w okręgach Braiła, Buzău, Covasna, Gałacz, Jassy, Neամț, Vrancea i Vaslui, a także w Bukareszcie. Według resortu podczas kontroli nie odnotowano szkód materialnych.

Władze wezwały mieszkańców do zachowania spokoju i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ponieważ możliwe są wstrząsy wtórne. Część użytkowników Androida otrzymała powiadomienia z systemu Google, który wykorzystuje akcelerometry smartfonów do wykrywania aktywności sejsmicznej i może wysyłać ostrzeżenia na kilka sekund przed nadejściem fal sejsmicznych. Rumuńskie służby podkreśliły, że komunikaty te nie zostały wysłane przez państwowy system RO-ALERT, który nie ostrzega z wyprzedzeniem przed trzęsieniami ziemi.

Czytaj nas na