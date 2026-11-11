W Saksonii osoby postronne mogły przez lata czytać wiadomości radiowe służb ratunkowych — Der Spiegel
W Saksonii w Niemczech osoby nieupoważnione prawdopodobnie przez lata mogły czytać wiadomości radiowe służb ratunkowych i strażaków. Według mediów wiadomości te zawierały dane osobowe i medyczne pacjentów.
Jakie dane mogły być dostępne
Jak informuje Der Spiegel, osoby nieupoważnione mogły widzieć diagnozy, imiona i nazwiska oraz adresy pacjentów. Publikacja określa sytuację jako zakrojony na szeroką skalę wyciek danych medycznych w służbach ratunkowych Saksonii.
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Śledztwo LKA
Okoliczności domniemanego wycieku bada Saksoński Krajowy Urząd Kryminalny, czyli LKA. Śledztwo dotyczy łączności radiowej używanej przez służby ratunkowe i jednostki straży pożarnej tego kraju związkowego.
Der Spiegel nie precyzuje, kto dokładnie mógł uzyskać nieuprawniony dostęp do wiadomości ani w jakich okolicznościach do tego dochodziło. Informację o możliwym dostępie trwającym wiele lat publikacja podaje z zastrzeżeniem.