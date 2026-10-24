22 października Prokuratura Generalna Salwadoru wniosła do sądu w San Salvadorze formalne oskarżenie przeciwko 564 domniemanym liderom gangu Barrio 18. Sprawa obejmuje 14 497 zarzutów dotyczących wydarzeń z lat 2012–2026. Jak podaje The Rio Times, materiały przekazano sędziemu nr 3 Piątego Sądu ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w stolicy kraju.

Według Prokuratury Generalnej 474 oskarżonych przebywa w areszcie, a kolejnych 90 będzie sądzonych zaocznie. Chodzi o przedstawicieli dwóch frakcji Barrio 18 — Sureños i Revolucionarios. Wśród postawionych zarzutów są bunt, udział w strukturze przestępczej, zabójstwa w okolicznościach obciążających, wymuszenia w okolicznościach obciążających oraz terroryzm.

Możliwe wyroki dożywotniego pozbawienia wolności

Lokalne wydanie Diario El Salvador poinformowało, że prokuratorzy domagają się wyroków dożywotniego pozbawienia wolności. Jednocześnie w komunikacie Prokuratury Generalnej mowa jest o wyrokach dożywotnich lub pokazowych. Zastępca prokuratora generalnego Max Muñoz oświadczył, że udział w grupie terrorystycznej grozi dożywotnim pozbawieniem wolności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dożywotnie pozbawienie wolności w Salwadorze stało się możliwe po wejściu w życie 3 kwietnia 2026 roku reformy konstytucyjnej. Jest ono przewidziane za zabójstwo, gwałt i terroryzm. Zgodnie z nowymi zasadami każdy wyrok dożywocia ma być poddawany kontroli po 25–40 latach, a następnie co pięć lat. Jednocześnie źródło nie podaje, jak sąd zastosuje te normy do zarzutów dotyczących wydarzeń sięgających 2012 roku.

Epizody sprawy

Prokuratura wiąże osiem zarzutów terroryzmu z atakami na instytucje państwowe, w tym z atakami z 2015 roku na komisariat policji w Quezaltepeque oraz Centrum Sądownicze Isidro Menéndeza w San Salvadorze. W materiałach figuruje również 269 epizodów związanych, według śledztwa, z zabójstwami, wymuszeniami, handlem bronią, handlem ludźmi i innymi przestępstwami.

Sprawa jest rozpatrywana po masowym procesie dotyczącym 485 domniemanych przywódców gangu MS-13. Rząd prezydenta Nayiba Bukele działa w warunkach stanu wyjątkowego w walce z gangami, wprowadzonego w marcu 2022 roku. Postawienie zarzutów nie oznacza stwierdzenia winy przez sąd.

Czytaj nas na