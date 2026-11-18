W San Francisco w USA średnia wartość zamówienia na platformie z luksusowymi zegarkami Bezel wyniosła w tym roku 14 350 dolarów — około 2 tys. dolarów więcej niż średnio w innych miastach. Poinformował o tym w felietonie dla Fortune współzałożyciel i dyrektor generalny Bezel, Quaid Walker. Zaznaczył, że dane dotyczące sprzedaży, wielkości zamówień i cen w materiale pochodzą z danych samej platformy.

Według Walkera sprzedaż Bezel w San Francisco wzrosła w tym roku ponad dwukrotnie, a w ciągu dwóch lat — około siedmiokrotnie. Udział zamówień o wartości przekraczającej 25 tys. dolarów w mieście wyniósł około 14%, czyli dwukrotnie więcej niż w innych lokalizacjach. W 2024 roku średnie zamówienie z San Francisco było o około 30% niższe od średniej Bezel w innych miejscach.

Popyt na rzadkie modele

Autor felietonu wiąże zainteresowanie drogimi zegarkami ze wzrostem majątku pracowników i inwestorów sektora technologicznego, w szczególności branży sztucznej inteligencji. Jego zdaniem kupujących coraz bardziej przyciągają rzadkie przedmioty, które mogą sygnalizować gust i dostęp do ekskluzywnych towarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jako przykład Walker podał zamówienie Sama Altmana na siedem niestandardowych zegarków OpenAI od niezależnej szwajcarskiej marki Vanguart. Cena każdego z nich była sześciocyfrowa. Zaznaczył także, że cena stalowego modelu Patek Philippe Aquanaut 5167 wzrosła w tym roku o około 35%, według danych Bezel.

Drogie sprzedaże i aukcje

Walker poinformował, że od sierpnia do października platforma co miesiąc ustanawiała własny rekord pojedynczej sprzedaży. W październiku na Bezel sprzedano zegarek Richard Mille za 4,1 mln dolarów. Wcześniej w listopadzie dom aukcyjny Phillips przeprowadził aukcję, którą autor nazwał największą aukcją zegarków w historii: łączna wartość sprzedaży wyniosła 112,3 mln dolarów, a najdroższym lotem był zegarek F.P. Journe za 10,59 mln dolarów.

Według danych Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego, na które powołuje się Walker, fizyczny wolumen eksportu zegarków od 2016 roku spadł o około 43%, podczas gdy wartość eksportu wzrosła o około 32%. Autor odnotował także zainteresowanie innymi drogimi kategoriami, w tym sztuką, przedmiotami kolekcjonerskimi, starym winem, samochodami i torebkami z listami oczekujących.

Czytaj nas na