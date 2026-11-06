Wybory do zgromadzenia ustawodawczego w malezyjskim stanie Sarawak odbędą się 12 grudnia. W głosowaniu będzie mogło wziąć udział ponad 2 mln wyborców, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Komisję Wyborczą Malezji.

Kalendarz głosowania

Zgłaszanie kandydatów zaplanowano na 28 listopada, a wcześniejsze głosowanie — na 8 grudnia. Zgromadzenie Ustawodawcze Sarawaku rozwiązano 26 października, co otworzyło drogę do przeprowadzenia 13. wyborów w stanie w ciągu 60 dni.

Komisja podjęła decyzję o dacie głosowania na posiedzeniu, któremu przewodniczył jej szef Ramlan Harun. Zgromadzenie Ustawodawcze Sarawaku liczy 82 miejsca i jest największe w Malezji.

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Układ sił

W poprzednich wyborach w 2021 roku koalicja Gabungan Parti Sarawak zdobyła 76 mandatów. Będąca wówczas w opozycji Parti Sarawak Bersatu uzyskała cztery miejsca, a Demokratyczna Partia Akcji — dwa. Parti Sarawak Bersatu rozwiązała się w 2024 roku: trzech jej byłych deputowanych dołączyło do Progressive Democratic Party, należącej do Gabungan Parti Sarawak, a kolejny został niezależnym deputowanym.

Przewodniczący Gabungan Parti Sarawak i premier Sarawaku Abang Johari Openg oświadczył, że koalicja będzie walczyć o wszystkie 82 miejsca. Demokratyczna Partia Akcji, należąca do koalicji Pakatan Harapan premiera Anwara Ibrahima, poinformowała o zamiarze startu w siedmiu okręgach w rejonach Kuching i Bau oraz nie wykluczyła udziału w ósmym.

Wybory odbędą się w czasie dążeń Sarawaku do większej autonomii w ramach federacji Malezji. Rząd stanowy zabiega o szerszą kontrolę nad własnymi sprawami, w tym po nabyciu linii lotniczej i przejęciu kontroli nad portem oraz bankiem. Sarawak dąży również do kontroli regulacyjnej nad zasobami ropy i gazu za pośrednictwem spółki Petroleum Sarawak Bhd, która w całości należy do rządu stanowego.

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