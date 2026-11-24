Saudyjski Al-Nassr pokonał katarski Al-Sadd 2:1 w meczu elitarnej Azjatyckiej Ligi Mistrzów w Rijadzie. Decydującego gola strzałem przewrotką zdobył Joao Felix. Dzięki temu zwycięstwu zespół awansował na piąte miejsce w tabeli zachodniej ligi turnieju, informuje Channel NewsAsia.

Gole Ronaldo i Felixa

Al-Nassr objął prowadzenie w 13. minucie: Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na portugalskim napastniku w polu karnym. Dziewięć minut później Mohammed Waad wyrównał.

W doliczonym czasie pierwszej połowy Waad został wyrzucony z boiska za oplucie Nawafa Bu Washla, dlatego Al-Sadd grał w osłabieniu. W siódmej minucie drugiej połowy Felix strzałem przewrotką z wnętrza pola karnego pokonał bramkarza Meshaala Barshama.

Po meczu Felix zaznaczył, że każdy punkt w tym turnieju jest ważny. Jak stwierdził, Al-Nassr zdobył dziewięć punktów i zbliżył się do celu, jakim jest awans do kolejnej fazy.

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Zwycięstwo Al-Qadsiah

W innym meczu saudyjski Al-Qadsiah, prowadzony przez Brendana Rodgersa, rozgromił emiracki Shabab Al-Ahli 5:1 i awansował na drugie miejsce. Julian Quinones i Tijjani Reijnders zdobyli po dwa gole.

Quinones trafił w trzeciej i 13. minucie, a Reijnders wpisał się na listę strzelców w 61. i 77. minucie. Matheusao zmniejszył stratę w 71. minucie, a Abdullah Al-Salem ustalił końcowy wynik na cztery minuty przed końcem spotkania.

Osiem najlepszych z 16 drużyn awansuje do kolejnego etapu w marcu. Ćwierćfinały, półfinały i finał turnieju mają odbyć się w Arabii Saudyjskiej w kwietniu i maju.

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