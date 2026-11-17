W Arabii Saudyjskiej liczba wykonanych wyroków śmierci w 2026 roku sięgnęła 211 po egzekucjach Dżawada Abdullaha Kurajrisa i Fadhela Hassana as-Safwaniego w Prowincji Wschodniej. Według wyliczeń AFP, o których informuje Deutsche Welle, wśród straconych było 100 obywateli Arabii Saudyjskiej, a pozostali byli cudzoziemcami.

Władze saudyjskie oświadczyły, że Kurajris i as-Safwani zostali skazani za przestępstwa związane z terroryzmem. As-Safwani w 2011 roku był jednym z organizatorów pokojowych protestów na rzecz praw obywatelskich i uwolnienia zatrzymanych. Kurajris, który był wówczas nieletni, uczestniczył w jednej z takich akcji w mieście Katif.

Wyrok mimo stanowiska ONZ

Grupa Robocza ONZ ds. Arbitralnych Zatrzymań w listopadzie 2024 roku wezwała do uwolnienia Kurajrisa, uznając jego przetrzymywanie za arbitralne. Wniosek dotyczył również czterech innych mężczyzn: Kurajris został czwartym z nich, którego stracono. Według organizacji praw człowieka Sąd Najwyższy Arabii Saudyjskiej utrzymał wyrok śmierci wobec piątego oskarżonego, Jusufa al-Manasifa.

Według AFP 126 z 211 osób straconych w tym roku zostało skazanych za handel narkotykami, a kolejne 17 — za przestępstwa związane z terroryzmem. Human Rights Watch informowała, że w lipcu władze saudyjskie straciły pięciu migrantów z Etiopii za bez użycia przemocy popełnione przestępstwa związane z narkotykami.

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Oceny obrońców praw człowieka

Przedstawiciel Human Rights Watch Ahmed Benchemsi powiedział Deutsche Welle, że w 2025 roku w kraju stracono co najmniej 356 osób, co jest rekordowym wynikiem. Według niego w ciągu ostatniej dekady Arabia Saudyjska straciła ponad 2 tysiące osób.

Organizacja praw człowieka ALQST uważa, że władze kraju wykorzystują wojnę w Iranie i napięcia regionalne do nasilenia represji, w tym wobec mniejszości szyickiej. Jednocześnie ekspert londyńskiego ośrodka analitycznego Chatham House, Neil Quilliam, ostrzegł, że trudno udowodnić bezpośredni związek przyczynowy między konfliktem a zmianami w sferze praw człowieka.

Kara chłosty

Grupy praw człowieka poinformowały również o wyroku wobec kenijskiej pracownicy domowej: skazano ją na 100 uderzeń batem za urodzenie dziecka poza małżeństwem. Saudyjska Komisja Praw Człowieka nie odpowiedziała na zapytanie Deutsche Welle do czasu publikacji.

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