8 listopada saudyjska służba obrony cywilnej ogłosiła krótkotrwałe ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu dla Rijadu i prowincji Nadżran. Później urząd poinformował, że zagrożenie w obu rejonach minęło, podaje Anadolu Agency.

Inne krótkotrwałe ostrzeżenia

Wcześniej tego samego dnia saudyjskie władze wysłały również krótkotrwałe alerty dla prowincji Bukajk i Al-Ahsa, a także miasta Dammam. Zostały one odwołane po komunikacie o ustąpieniu zagrożenia.

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Obrona cywilna wezwała mieszkańców do stosowania się do oficjalnych instrukcji, unikania zgromadzeń i powstrzymania się od filmowania.

Sytuacja w Jemenie

Jemen jest pogrążony w wojnie domowej od 2014 roku, kiedy Huti przejęli kontrolę nad stolicą, Saną, oraz kilkoma innymi prowincjami. W 2015 roku koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej rozpoczęła operacje wojskowe na rzecz wsparcia uznawanego na arenie międzynarodowej rządu Jemenu. Według agencji w ostatnich miesiącach nasiliły się walki między siłami rządowymi a Huti, a wspierane przez Iran ugrupowanie wielokrotnie atakowało Arabię Saudyjską rakietami balistycznymi i dronami.

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