Saudyjska obrona cywilna poinformowała, że zagrożenie w mieście Abha i gubernatorstwie Chamis Muszajt w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej minęło. Wcześniej w niedzielę mieszkańców obu obszarów ostrzeżono przed potencjalnym zagrożeniem.

Alerty alarmowe

Jak informuje Anadolu Agency, saudyjska obrona cywilna opublikowała w serwisie społecznościowym X osobne komunikaty dotyczące Abhy i Chamis Muszajt. Ostrzeżenia rozpowszechniono za pośrednictwem Krajowej Platformy Wczesnego Ostrzegania o Sytuacjach Nadzwyczajnych.

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W kolejnych wpisach służba oświadczyła, że zagrożenie w obu miejscowościach minęło. Nie sprecyzowano jego charakteru, nie było też doniesień o poszkodowanych ani zniszczeniach.

Napięcia wokół Jemenu

Ostrzeżenia wydano w związku z nasileniem walk między ugrupowaniem Huti a koalicją pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, która wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu. Według agencji Arabia Saudyjska w ostatnich tygodniach wielokrotnie była celem rakietowych i dronowych ataków Huti.

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