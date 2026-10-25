W Arabii Saudyjskiej dwie osoby zostały ranne w wyniku upadku odłamków dwóch rakiet balistycznych, które według władz saudyjskich zostały wystrzelone przez Huti w kierunku południa królestwa. Według obrony cywilnej rakiety zostały przechwycone i zniszczone, po czym ich odłamki spadły w dwóch gubernatorstwach.

Szkody w dwóch gubernatorstwach

Jak informuje Anadolu Agency, jednostki obrony cywilnej przybyły na miejsca upadku odłamków w gubernatorstwach Chamis Muszajt i Ahad Rafidah. Uszkodzone zostały trzy budynki mieszkalne i siedem samochodów.

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Rzecznik obrony cywilnej oświadczył, że wśród rannych są obywatel Arabii Saudyjskiej oraz rezydent z Azji. Jego oświadczenie rozpowszechniła oficjalna Saudyjska Agencja Prasowa. Huti nie przedstawili natychmiastowego komentarza.

Komunikat koalicji

Wcześniej tego samego dnia koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, która wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu, poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu 12 rakiet oraz dwóch dronów wystrzelonych przez Huti w kierunku królestwa.

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