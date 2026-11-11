Uniwersytet Nauki i Technologii im. Króla Abdullaha (KAUST) otworzył na wybrzeżu Morza Czerwonego w Arabii Saudyjskiej duży kompleks do hodowli koralowców i badań w ramach Inicjatywy Odtwarzania Koralowców KAUST. Według Asharq Al-Awsat, lądowa wylęgarnia i kampus badawczy mają hodować do 360 tys. koralowców rocznie.

Plany do 2040 roku

Inicjatywa zakłada posadzenie ponad 2 mln koralowców na 100 hektarach raf w pobliżu wyspy Shusha do 2030 roku. Do 2040 roku KAUST planuje stworzyć tam odporny ekosystem rafowy. Otwarcie obiektu ogłoszono na COP31 w Antalyi.

Publikacja nazywa ten obiekt największym na świecie centrum odtwarzania koralowców. W KAUST wskazują, że koralowce Morza Czerwonego żyją w jednych z najcieplejszych i najbardziej słonych wód na planecie, dlatego będą badane w celu znalezienia sposobów zwiększenia odporności raf na ocieplanie się wody.

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Wylęgarnie, badania i model cyfrowy

System odtwarzania obejmuje lądowe i morskie wylęgarnie, a także ponad 50 programów badawczych. Obejmują one probiotyki dla koralowców, koralowce odporne na wzrost temperatury, robotykę oraz modelowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Osobnym komponentem jest eCoral — oparty na SI cyfrowy bliźniak ekosystemu rafowego, który pomaga określać miejsca i sposób sadzenia koralowców oraz kontrolować ich stan. W pracach uczestniczą saudyjscy naukowcy, nurkowie i akwaryści. Inicjatywa współpracuje również z międzynarodową platformą CORDAP, która przyspiesza opracowywanie rozwiązań naukowych i technologicznych na rzecz ochrony i odtwarzania raf koralowych.

Według informacji KAUST rafy koralowe są siedliskiem około jednej czwartej wszystkich gatunków morskich, chronią wybrzeża przed sztormami i wspierają źródła utrzymania ponad 500 mln ludzi.

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