W Arabii Saudyjskiej koalicja pod przywództwem królestwa poinformowała, że przechwyciła i zniszczyła dwie rakiety balistyczne wystrzelone przez jemeńskich Huti w kierunku stolicy, Rijadu. Przed eksplozjami słyszanymi w mieście saudyjska obrona cywilna wydała ostrzeżenie dla regionu Rijadu, a później poinformowała, że zagrożenie minęło, podaje The National.

Przechwycono jeszcze dwie rakiety

Później koalicja poinformowała również o przechwyceniu i zniszczeniu dwóch rakiet manewrujących. Według niej były one skierowane na Rijad i południowe regiony Arabii Saudyjskiej.

Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari oświadczył, że ugrupowanie przeprowadziło sześć operacji z użyciem rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów przeciwko celom w Arabii Saudyjskiej i Jemenie.

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Oświadczenia dotyczące celów ataków

Według Sariego celami były międzynarodowy port lotniczy im. Króla Chalida oraz obiekty Aramco w Rijadzie i Churajsie, a także stacja pomp nr 8 w Dawadmi. Twierdził on również, że siły Huti zaatakowały saudyjskich wojskowych w Nadżranie, a także w jemeńskich prowincjach Al-Dżauf i Marib, informując o licznych zabitych i rannych.

Działania bojowe wznowiono po rozejmie wynegocjowanym przez ONZ, który w dużej mierze utrzymywał się od 2022 roku. Dzień wcześniej kontrolowane przez Huti ministerstwo zdrowia Jemenu oświadczyło, że w wyniku saudyjskich nalotów w pobliżu Sany zginęły co najmniej 33 osoby. Saudyjskie władze poinformowały, że sprawdzają te dane.

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