W Arabii Saudyjskiej systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły rakietę balistyczną wystrzeloną przez Huti w kierunku Prowincji Wschodniej kraju. Poinformował o tym rano 8 listopada rzecznik Koalicji na rzecz Przywrócenia Legalności w Jemenie, generał dywizji Turki al-Maliki, podaje Asharq Al-Awsat.

Odwołano alarm w miastach prowincji

Saudyjska obrona cywilna poinformowała, że zagrożenie minęło dla Dammamu, Dhahranu, Bukajku i Al-Hufufu. Wcześniej za pośrednictwem Narodowej Platformy Wczesnego Ostrzegania dla tych miast ogłoszono alert alarmowy.

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Al-Maliki nazwał rakietę balistyczną i poinformował, że została zniszczona przez środki obrony powietrznej. Źródło nie podaje informacji o możliwych skutkach wystrzelenia rakiety ani zniszczeniach na terytorium królestwa.

Poprzednie wystrzelenie w kierunku Rijadu

Dzień wcześniej, 7 listopada, rzecznik koalicji również informował o przechwyceniu i zniszczeniu pocisku manewrującego, który Huti wystrzelili w kierunku regionu Rijadu. Według niego siły obrony powietrznej zniszczyły tę rakietę.

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