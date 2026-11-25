W środę w port w Dżazanie, w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej, trafił pocisk, który według koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską został wystrzelony przez jemeńskie ugrupowanie Huti. Incydent spowodował niewielkie szkody, a cywile nie ucierpieli, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie koalicji

Rzecznik koalicji, generał major Turki al-Maliki, oświadczył w serwisie X, że pocisk spadł na terenie portu. Jak przekazał, w wyniku incydentu odnotowano niewielkie szkody, a nie ma informacji o rannych cywilach.

Al-Maliki dodał, że władze ustalają typ pocisku użytego podczas ataku.

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Port w pobliżu Jemenu

Dżazan leży na wybrzeżu Morza Czerwonego, niedaleko granicy z Jemenem. Według agencji miasto wielokrotnie było celem rakietowych i dronowych ataków Huti w związku z eskalacją działań wojennych.

W materiale zaznaczono również, że ostatni incydent nastąpił w kontekście serii ataków Huti na cywilną i gospodarczą infrastrukturę Arabii Saudyjskiej, w tym lotniska i obiekty w Rijadzie. Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej wspierającej uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu w konfrontacji z Huti, którzy kontrolują stolicę kraju, Sanę, od września 2014 roku.

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