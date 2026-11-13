Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja oświadczyła, że w czwartek, 12 listopada, przechwyciła i zniszczyła dwa drony wystrzelone przez jemeński ruch Huti. Według koalicji jeden z nich został zniszczony nad rejonem Rijadu, a drugi nad Prowincją Wschodnią Arabii Saudyjskiej, poinformowała Anadolu Agency.

Oświadczenie rzecznika koalicji

O przechwyceniu dronów w serwisie społecznościowym X poinformował rzecznik koalicji Turki al-Maliki. Oświadczył, że oba aparaty zostały zniszczone. Nie pojawiły się od razu dodatkowe informacje o dronach ani o możliwych zniszczeniach.

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Wojna w Jemenie

Działania bojowe między siłami rządowymi Jemenu a Huti wznowiły się w lipcu. Według ONZ od tego czasu zginęło lub zostało rannych 12 tysięcy osób. Wznowienie działań bojowych przerwało okres względnego spokoju, który trwał od kwietnia 2022 roku, i pogorszyło kryzys humanitarny w Jemenie w obliczu przesiedleń ludności.

Konflikt w Jemenie trwa od września 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę i kilka prowincji. W marcu 2015 roku arabska koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej interweniowała, wspierając rząd Jemenu.

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