W rejonie Mundafan na południu Arabii Saudyjskiej archeolodzy zbadali stanowisko Uruk al-Julajbah, liczące około 125 tys. lat. Znaleziono tam kamienne narzędzia, skamieniałe szczątki zwierząt i roślin, które wskazują na istnienie jezior, trawiastych równin i bogatej fauny na obszarze będącym obecnie pustynią, informuje ScienceDaily.

Starożytne jezioro Mundafan

Za pomocą satelitarnego modelowania terenu badacze zrekonstruowali starożytne słodkowodne jezioro o powierzchni około 340 kilometrów kwadratowych i głębokości do 29 metrów. Wnioski opierają się na danych dotyczących osadów, rzeźby terenu i pozostałości organizmów wodnych. Jezioro było prawdopodobnie stabilnym środowiskiem słodkowodnym, otoczonym otwartymi terenami trawiastymi i roślinnością.

W ponad 130 lokalizacjach naukowcy zidentyfikowali ponad 500 skamieniałych okazów roślin i zwierząt, w tym bezkręgowców. Wśród zwierząt zamieszkujących region były hipopotamy, wymarłe bawoły długorogie, wielbłądy, oryksy arabskie, gazele i strusie.

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Kamienne narzędzia i ślady roślin

Na głównym stanowisku wykopalisk archeolodzy zebrali 5511 kamiennych narzędzi o długości ponad 2 centymetrów. Ponad 98% wyrobów wykonano z krzemienia. Analiza wykazała zastosowanie techniki lewaluaskiej, w której kamień przygotowywano, aby uzyskać wcześniej zaplanowane odłupki.

Na części narzędzi zachowały się ślady surowców roślinnych. Żywica i materiał drzewny wskazują, że niektóre kamienne groty mogły być mocowane do rękojeści lub drzewców w celu wytwarzania broni myśliwskiej. Badacze odnotowali także oznaki obróbki bulw, krzewów i liści palmowych.

Niektóre wykryte ślady roślinne są związane z gatunkami zawierającymi toksyczne związki. Naukowcy ostrożnie przypuszczają, że myśliwi mogli wykorzystywać takie substancje w technologiach łowieckich, jednak podkreślają wstępny charakter tej interpretacji. Badanie przeprowadziły Saudyjska Komisja ds. Dziedzictwa, Uniwersytet Nauki i Technologii im. Króla Abdullaha oraz Uniwersytet Griffith; wyniki opublikowano w czasopiśmie Science.

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