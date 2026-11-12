Archeolodzy odkryli na południu Arabii Saudyjskiej ponad 5 500 kamiennych artefaktów, w tym ostrza ze śladami substancji związanych z trującą rośliną. Znalezisk dokonano na brzegu dawnego jeziora Uruq al-Jalibah na pustyni Rub al-Chali, podaje Live Science.

Dawne jezioro na pustyni

Badacze analizowali teren, którego nazwa tłumaczy się jako „piaszczyste wydmy wodopoju”. Obecnie jest to gorący i niezwykle suchy obszar z dużymi wydmami. W przeszłości istniało tu jednak słodkowodne jezioro o powierzchni około 340 kilometrów kwadratowych i głębokości do 29 metrów.

Skamieniałe szczątki wskazują, że wokół zbiornika żyły hipopotamy, bawoły, strusie, wielbłądy, gazele i oryksy. Rosły tu także palmy, trzciny, drzewa i krzewy. Naukowcy przypuszczają, że wcześni współcześni ludzie wykorzystywali te zasoby jako pożywienie i do innych celów.

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Ślady polowań i substancji roślinnych

Niektóre kamienne ostrza mają uszkodzenia uderzeniowe zgodne z polowaniem na duże zwierzęta. Analiza mikroskopowa wykazała również ślady tkanek zwierzęcych w pobliżu końcówek. Rozmieszczenie narzędzi pokrywało się ze skupiskami kości zwierzęcych, co zdaniem autorów badania wskazuje na wykorzystywanie brzegu do polowań i oprawiania zdobyczy.

Na kilku ostrzach znaleziono pozostałości chemiczne związane z akokanterą Schimpera, Acokanthera schimperi. Roślina ta występuje w Afryce Wschodniej i Środkowej oraz na południu Półwyspu Arabskiego; historycznie jej ekstrakty wykorzystywano do zatruwania grotów włóczni i strzał. Autorzy pracy uważają, że artefakty mogą być najstarszym dowodem używania trucizny w broni myśliwskiej, jednak nie ustalili, jak dokładnie ją przygotowywano ani czy była skuteczna.

Ograniczenia datowania

Badanie opublikowano w czasopiśmie Science. Naukowcy wiążą wiek stanowiska z okresem sprzed około 125 tysięcy lat i przypuszczają, że mogło być ono używane przez przedstawicieli Homo sapiens, choć nie znaleziono tam ludzkich szczątków. Jednocześnie archeolog Jeffrey Rose, który nie uczestniczył w pracach, zauważył, że wszystkie kamienne artefakty zebrano z powierzchni, a nie z datowanych warstw. Dlatego wiek 125 tysięcy lat jest dla narzędzi maksymalnym możliwym wiekiem, a nie ostatecznie ustaloną datą.

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