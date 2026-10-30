W mieście Gaza, w Strefie Gazy, w porcie rybackim na zachodzie miasta odbyła się akcja solidarności z planowanymi protestami pracowniczymi pracowników portów w różnych krajach. Uczestnicy sprzeciwili się wykorzystywaniu portów i łańcuchów dostaw do wspierania izraelskich operacji wojskowych w Strefie Gazy.

Akcje w 113 portach

Planowane na piątek przerwy w pracy i demonstracje o różnym czasie trwania mają, według szacunków organizatorów, objąć ponad 25 związków zawodowych reprezentujących pracowników 113 portów w 22 krajach i terytoriach. Jak podaje Anadolu Agency, uczestnicy tych działań będą wzywać do zaprzestania transportu broni i sprzętu wojskowego przez cywilne porty do stref konfliktów.

Uczestnicy zgromadzenia w Gazie przekazali słowa wsparcia pracownikom portów i marynarzom, uznając ich działania przeciwko wykorzystywaniu infrastruktury cywilnej do wspierania izraelskich operacji wojskowych. Rzeczniczka inicjatyw Sumud Nur Saad oświadczyła, że globalne akcje pracownicze mają na celu niedopuszczenie do wykorzystywania zasobów i środków państwowych na gospodarkę wojenną i zbrojenia. Według niej uczestnicy wzywają natomiast do skierowania tych zasobów na potrzeby ludzi.

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Apel rybaków

Prezes Generalnego Związku Pracowników Rybołówstwa i Produkcji Morskiej Zakaria Bakr poinformował, że akcja miała przekazać przesłanie palestyńskich rybaków pracownikom portów na świecie i podziękować im za solidarność. Według niego rybacy w Strefie Gazy od ponad trzech lat nie mają dostępu do morza, a w tym okresie spotykali się z zabójstwami, obrażeniami, aresztowaniami i niszczeniem mienia.

Bakr wezwał do przywrócenia rybakom możliwości pracy oraz do kontynuowania międzynarodowych akcji solidarności. W materiale zaznaczono, że izraelskie ograniczenia nadal uniemożliwiają palestyńskim rybakom wypływanie w morze w obliczu ciężkiego kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy.

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