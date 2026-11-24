Organy ochrony zdrowia w Strefie Gazy w Palestynie 24 listopada ogłosiły alarm epidemiczny z powodu gwałtownego wzrostu liczby przypadków zapalenia opon mózgowych. Od połowy października zarejestrowano tam ponad 533 przypadki infekcji i cztery zgony. Poinformowała o tym UPI.

Najczęściej chorują niemowlęta

Dzieci w wieku poniżej jednego roku stanowią 71% wszystkich zakażonych zarejestrowanych od października. Noworodki stanowią 13% przypadków. Około 73% pacjentów to przesiedleni Palestyńczycy.

Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia Christian Lindmeier oświadczył w Genewie, że liczba infekcji zaczęła szybko rosnąć w drugiej połowie października i nadal wzrasta. Najwięcej przypadków odnotowano w mieście Gaza i Chan Junus.

Brak zasobów do diagnostyki

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy poinformowało o 272 przypadkach zapalenia opon mózgowych tylko w październiku. Dla porównania, w typowym miesiącu rejestrowano tam od 30 do 50 infekcji.

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Przedstawiciel ministerstwa Nidal Ghoneim oświadczył, że rozprzestrzenianie się choroby stanowi zagrożenie dla życia setek tysięcy Palestyńczyków, w tym dzieci. Według niego od początku roku na zapalenie opon mózgowych zmarło 15 Palestyńczyków.

Według WHO liczba podejrzewanych przypadków wirusowego zapalenia opon mózgowych jest niemal czterokrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2025 roku, a liczba podejrzewanych infekcji bakteryjnych wzrosła ponad czterokrotnie. WHO i lokalne ministerstwo zdrowia monitorują ognisko, jednak niedobór zasobów laboratoryjnych utrudnia ustalenie, czy pacjenci mają bakteryjną czy wirusową postać zapalenia opon mózgowych.

Przepełnione schronienia, ograniczony dostęp do bezpiecznej wody pitnej, uszkodzona infrastruktura sanitarna oraz pogorszenie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zwiększają podatność ludności na choroby zakaźne.

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