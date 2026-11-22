W wyniku izraelskich ataków w Strefie Gazy zginęło trzech Palestyńczyków. Powołując się na źródła medyczne, poinformowała o tym Anadolu Agency. Agencja określiła te ataki jako kolejne naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni zawartego w ubiegłym roku.

Jednocześnie dane dotyczące liczby rannych w materiale Anadolu Agency są niespójne. W pierwszym akapicie jest mowa o czterech poszkodowanych, w tym dziecku. Jednak opisy poszczególnych incydentów mówią o co najmniej dziewięciu rannych.

Ataki w pobliżu Deir al-Balah i Chan Junus

Według źródła medycznego 50-letni mężczyzna zginął, gdy izraelski dron zrzucił amunicję w pobliżu skrzyżowania Al-Matahin na wschód od Deir al-Balah. Inny Palestyńczyk zmarł z powodu obrażeń odniesionych podczas nocnego ataku na obóz dla przesiedleńców w Al-Mawasi, na zachód od Chan Junus. Według agencji rannych zostało wówczas pięć osób.

Trzeci Palestyńczyk zmarł z powodu obrażeń po ataku izraelskiego drona w rejonie Al-Maslah na południowy zachód od Chan Junus. Ranny w plecy został również 12-letni chłopiec, gdy izraelskie siły otworzyły ogień w kierunku rejonu Al-Sikka w centralnej części Chan Junus.

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Ostrzały na północy i wschodzie Strefy Gazy

W Bir al-Naadży, na zachód od Dżabaliji, izraelski dron uderzył w grupę cywilów, podała Anadolu Agency. Ranne zostały trzy osoby, jedna z nich jest w stanie ciężkim.

Agencja poinformowała również, że izraelskie pojazdy wojskowe prowadziły intensywny ogień w kierunku namiotów dla przesiedleńców na wschód od Chan Junus, a artyleria ostrzeliwała pobliskie obszary. Izraelska armia wysadzała także palestyńskie budynki i inne konstrukcje na wschód od „żółtej linii” — granicy wycofania izraelskich wojsk w pierwszej fazie porozumienia o zawieszeniu broni. Izraelskie łodzie wojskowe ostrzelały wybrzeże miasta Gaza.

Według Ministerstwa Zdrowia Gazy od 10 października 2025 roku w wyniku naruszeń zawieszenia broni zginęło 1675 Palestyńczyków, a kolejnych 6095 zostało rannych. Anadolu Agency zaznacza również, że od października 2023 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 74 tysiące Palestyńczyków, a ponad 176 tysięcy odniosło obrażenia.

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