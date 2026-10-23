Co najmniej cztery osoby zginęły w oddzielnych incydentach w wyniku izraelskich uderzeń i ostrzału w Strefie Gazy, poinformowali medycy z enklawy. Informuje Cyprus Mail.

W mieście Gaza uderzenie w samochód zabiło co najmniej jedną osobę. Wcześniej medycy informowali o dwóch zabitych. Na opublikowanych nagraniach z miejsca zdarzenia widać służby ratunkowe w pomarańczowych kamizelkach gaszące wodą objęty ogniem samochód, wokół którego zgromadzili się ludzie.

Inne incydenty

Według medyków uderzenie zabiło Palestyńczyka jadącego rowerem w południowym Chan Junus. Kolejny mężczyzna zginął w pobliżu obozu dla uchodźców Nuseirat w centralnej części Strefy Gazy. Kobieta zginęła w wyniku ostrzału w pobliżu obozu dla uchodźców Dżabalija na północy enklawy.

Izraelskie wojsko oświadczyło, że uderzyło w bojowników Hamasu w Chan Junus, Nuseiracie i mieście Gaza. Jednocześnie armia Izraela podała, że nie ma informacji o incydencie w Dżabaliji.

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Oświadczenia stron

Kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Gazy oświadczyło, że izraelski nalot w rejonie Tel al-Hawa trafił w samochód funkcjonariuszy jednostki policji do walki z narkotykami. Według resortu zginął podoficer, a kolejny funkcjonariusz organów ścigania został ranny.

Izrael twierdzi, że Hamas ponownie się zbroi i przeprowadza ataki, naruszając rozejm zawarty rok temu, a w ostatnich tygodniach nasilił uderzenia na tę grupę. Hamas zaprzecza tym oskarżeniom i twierdzi, że Izrael podważa porozumienie pokojowe dotyczące Gazy.

Według władz ochrony zdrowia Strefy Gazy od początku rozejmu zginęło tam co najmniej 1 500 Palestyńczyków. Izrael informuje o śmierci czterech swoich żołnierzy w tym okresie.

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