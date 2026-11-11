W Strefie Gazy w Palestynie zginęły żona i dzieci Palestyńczyka Ahmeda Nabhana, informuje Der Spiegel. Publikacja opublikowała zdjęcie Nabhana po pogrzebie jego żony i dzieci w Dżabalii.

Podpis pod zdjęciem

W podpisie pod zdjęciem wskazano, że żonę i dzieci Nabhana zabiły piasek i gruzy.

Czwarta zima wojny

Materiał Der Spiegel poświęcony jest sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy w okresie zimowym. Stwierdzono w nim, że chłód, opady i sztorm ponownie prowadzą do śmierci ludzi.

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Autorzy piszą, że jest to już czwarta zima od początku wojny. Ich zdaniem śmiertelne skutki złej pogody są związane nie tylko z warunkami naturalnymi, lecz przede wszystkim z polityką.

Artykuł opublikowano 11 listopada 2026 roku o godz. 13:53. Tekst przygotowali Gada Alkurdi i Juliane von Mittelstaedt, a zdjęcia wykonał Saher Alghorra.

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