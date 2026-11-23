Pracownik agencji ONZ ds. uchodźców palestyńskich zginął w Strefie Gazy — Anadolu Agency
W Dżabalii w Strefie Gazy, według Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), w wyniku izraelskiego ataku zginął jeden z jej pracowników, a trzech kolejnych zostało rannych. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie UNRWA.
Pracownicy byli w pobliżu studni wodnej
Pełniący obowiązki komisarza generalnego UNRWA Christian Saunders wyraził współczucie w związku ze śmiercią pracownika i ranieniem trzech innych osób. W oświadczeniu agencji wskazano, że atak nastąpił w pobliżu miejsca, w którym pracowali w Dżabalii.
Według UNRWA pracownicy wykonywali rutynowe obowiązki w pobliżu studni wodnej i świadczyli społeczności usługi o krytycznym znaczeniu.
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Dane UNRWA dotyczące strat
Agencja wezwała do ochrony pracowników humanitarnych w każdych okolicznościach. Według jej danych od początku wojny Izraela w Gazie liczba zabitych pracowników UNRWA i innych osób wspierających jej działalność wzrosła do 397.
Anadolu Agency poinformowała również, że izraelska armia kontynuowała ataki w palestyńskiej enklawie mimo porozumienia o zawieszeniu broni, które weszło w życie 10 października 2025 roku. Według agencji od października 2023 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 74 tys. Palestyńczyków, a ponad 176 tys. zostało rannych.