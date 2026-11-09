W Sendai w Japonii 203 wolontariuszy uczestniczy w programie zapobiegania zespołowi kruchości wśród osób starszych. Inicjatywa działa w mieście piąty rok i polega na tym, że starsze osoby pomagają swoim rówieśnikom dbać o zdrowie — informuje The Japan Times.

Zespół kruchości to stan, w którym człowiek z wiekiem słabnie fizycznie i psychicznie, co zwiększa ryzyko konieczności korzystania z długoterminowej opieki. Wolontariusze prowadzą badania przesiewowe w centrach wsparcia społeczności oraz podczas lokalnych wydarzeń zdrowotnych.

Szkolenie dla nowych uczestników

24 września w domu opieki dla osób starszych Sendai Choseien w dzielnicy Aoba odbyło się praktyczne szkolenie dla nowych wolontariuszy. Wzięło w nim udział 31 osób, choć zaplanowano 25 miejsc. Wcześniej, 10 września, uczestnicy przeszli część wykładową.

Podczas szkolenia wolontariusze uczyli się mierzyć obwód łydki, sprawdzać wyrazistość mowy za pomocą urządzenia oraz wykonywać test wstawania z krzesła na jednej nodze. W szkoleniu uczestniczyli również doświadczeni uczestnicy programu, którzy pomagali nowicjuszom opanować te praktyki.

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Ponad 100 gmin w Japonii

Badania przesiewowe pod kątem zespołu kruchości opracowali dyrektor Instytutu Gerontologii Uniwersytetu Tokijskiego Katsuya Iijima oraz inni specjaliści. Program wolontariacki służący organizowaniu takich badań w społecznościach uruchomiono w 2015 roku w mieście Kashiwa w prefekturze Chiba. Obecnie podobne inicjatywy działają w ponad 100 gminach Japonii.

W Sendai program wprowadzono w roku finansowym 2022, zaczynając od dzielnicy Iwakiri. Wśród 203 zarejestrowanych wolontariuszy są członkowie ośmiu grup dzielnicowych utworzonych za pośrednictwem centrów wsparcia społeczności, a także osoby, które przeszły indywidualne szkolenie i pomagają podczas wydarzeń w różnych częściach miasta. W roku finansowym 2026 miasto planuje utworzyć jeszcze dwie grupy dzielnicowe — w dzielnicach Aoba i Taihaku.

Wolontariuszami mogą zazwyczaj zostać osoby w wieku od 65 lat. Za każdy udział w badaniach otrzymują 300 punktów w lokalnym programie zachęt dla aktywnych starszych mieszkańców: jeden punkt odpowiada jednemu jenowi i może zostać wykorzystany w sklepach uczestniczących w programie.

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