W Serbii 140 wybranych przedstawicieli Listy Studenckiej ma we wtorek złożyć przysięgę podczas pierwszego posiedzenia nowego parlamentu. Ruch politycznych outsiderów wygrał październikowe wybory parlamentarne, wyprzedzając Serbską Partię Postępową Aleksandara Vučicia. Kończy to 14 lat rządów Vučicia i jego partii, informuje The Guardian.

Tworzenie nowego rządu

Do Listy Studenckiej weszli akademicy, prawnicy, naukowcy i aktor. Rząd kierowany przez premiera Đuro Macuta będzie nadal wykonywać swoje obowiązki, dopóki deputowani nie zatwierdzą składu gabinetu zaproponowanego przez Listę Studencką.

Skład przyszłego rządu i kandydatura na stanowisko premiera nie zostały jeszcze ujawnione. Wybrana deputowana i prawniczka zajmująca się prawami człowieka Sara El Sarag oświadczyła, że ruch studencki uczestniczy w wyborze członków rządu wspólnie z przyszłymi parlamentarzystami. Jak powiedziała, kandydaci niemal codziennie odbywali spotkania i zajęcia szkoleniowe, aby przygotować się do pracy w parlamencie, ponieważ większość z nich nie jest zawodowymi politykami.

El Sarag również nie wskazała kandydata na stanowisko marszałka parlamentu. Przewodniczący parlamentu będzie pełnił obowiązki prezydenta Serbii.

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Groźby protestów i śledztwa

Po wyborach Vučić, który obecnie stoi na czele opozycji, oskarżył Listę Studencką o wprowadzanie reżimu jawnego terroru. Twierdzi, że ruch rzekomo kieruje lojalnych wobec niego prokuratorów i policję do dokonywania bezprawnych zatrzymań.

Policja i prokuratura przeprowadziły serię zatrzymań osób powiązanych z Serbską Partią Postępową. Prokuratura zainteresowała się w szczególności właścicielami wpływowej firmy budowlanej w związku z projektem na terenie dawnego hotelu Jugosławia w Belgradzie. Aresztowano również właściciela Alta Bank. Wśród innych osób, którym postawiono zarzuty, są wysokiej rangi funkcjonariusze policji oskarżeni o nadużycie stanowiska, a także osoby podejrzane o fałszerstwa i przemoc podczas wyborów.

Vučić grozi przeprowadzeniem masowych protestów. Raša Nedeljkovic, dyrektor programowy serbskiej organizacji monitorującej wybory i demokrację CRTA, przypuszcza, że pierwsze próby zakłócenia prac parlamentu mogą nastąpić już podczas jego inauguracyjnego posiedzenia. Nowo wybrani deputowani mają do 90 dni od dnia pierwszego posiedzenia parlamentu na zatwierdzenie nowego rządu.

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