W Serbii Agencja Ubezpieczeń Depozytów uzgodniła z państwowym bankiem Poštanska štedionica wypłaty ubezpieczonych depozytów klientom zamkniętego Alta Bank w wysokości do 50 tys. euro na jednego deponenta. Dat rozpoczęcia wypłat jeszcze nie ogłoszono. Posiadacze większych kwot muszą zgłosić roszczenia dotyczące pozostałych środków do sądu w ramach postępowania upadłościowego, jednak zwrot tych pieniędzy nie jest gwarantowany, informuje The Moscow Times.

Klienci stracili dostęp do środków

Bank Narodowy Serbii zamknął Alta Bank pod koniec października. Bank cieszył się popularnością wśród rosyjskich emigrantów w kraju: wielu z nich przechowywało tam osobiste oszczędności, dochody z biznesu w Serbii oraz środki ze sprzedaży nieruchomości w Rosji.

Klienci nie zostali wcześniej powiadomieni o zamknięciu banku, dlatego informacje rozprzestrzeniały się przez Telegram i znajomych. W Belgradzie rosyjskie kawiarnie, księgarnie i inne przedsiębiorstwa zaczęły przyjmować wyłącznie gotówkę, ponieważ straciły dostęp do płatności kartami i rachunków bankowych.

Właścicielka księgarnio-kawiarni Auditoria, Aleksandra Jakuszewa, powiedziała, że jej lokal miał w Alta Bank mniej niż 50 tys. euro. Jednocześnie, aby firma mogła ponownie przyjmować płatności kartami i rozliczać się z dostawcami, musi ona otworzyć rachunek w innym banku.

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Podejrzenia wobec właściciela banku

Właściciel Alta Bank, Davor Macura, którego publikacja określa jako bliskiego Serbskiej Partii Postępowej, został aresztowany wcześniej w tym miesiącu po doniesieniach o jego próbie ucieczki do Moskwy. Według dokumentów, które widziało serbskie medium śledcze KRIK, prokuratura podejrzewa Macurę o przywłaszczenie około 390 mln euro w ciągu sześciu lat.

Według prokuratury większość tych środków zaksięgowano jako wpłaty gotówkowe z kantorów Alta, które nigdy nie trafiły do skarbca bankowego. Miejsce pobytu pieniędzy jest nieznane. Macura zaprzecza naruszeniom.

Bank Narodowy Serbii oświadczył, że kurs dinara jest stabilny, a system finansowy kraju nie jest zagrożony. Regulator poinformował także o stałym bezpośrednim nadzorze nad działalnością Poštanska štedionica i zaznaczył, że banki w pełni z nim współpracują.

Po zamknięciu Alta Bank rosyjscy klienci zwracają się do innych banków w Serbii w celu otwarcia rachunków, lecz często spotykają się z odmową. Dla osób, które miały w Alta ponad 50 tys. euro, utworzono grupę na Telegramie Volna Serbia, do której dołączyło ponad 1700 uczestników.

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