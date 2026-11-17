W Serbii, w pobliżu miasta Stara Pazova, na północny zachód od Belgradu, rozbił się wojskowy samolot MiG-29. W katastrofie zginął pilot, major Goran Bulajić. The Independent informuje, powołując się na Ministerstwo Obrony Serbii.

Katastrofa wydarzyła się na polu

Samolot spadł na pole około godziny 8:45 czasu lokalnego we wtorek, 17 listopada. Stara Pazova znajduje się około 30 mil, czyli 48 kilometrów, od stolicy Serbii.

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Lokalne serbskie media opublikowały zdjęcia, na których, według ich informacji, widać coś, co wygląda na płonące szczątki samolotu na polu. W pobliżu miejsca katastrofy znajdowały się karetka pogotowia i radiowozy policyjne.

Przyczyny katastrofy są ustalane

Nad ustaleniem przyczyn katastrofy będzie pracować specjalna komisja. Ministerstwo Obrony Serbii poinformowało, że Goran Bulajić urodził się w 1973 roku i wstąpił do wojska w 1996 roku. Resort nie przekazał wówczas innych szczegółów.

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