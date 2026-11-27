25 listopada policja w Serbii aresztowała Dragana J. Vučićevicia, właściciela i redaktora naczelnego kanału telewizyjnego Informer TV. Został on tymczasowo aresztowany na 30 dni. Vučićević jest podejrzany o wywoływanie paniki i nieporządku za pośrednictwem mediów oraz utrudnianie wymiaru sprawiedliwości, informuje Deutsche Welle.

Według władz wystąpienia Vučićevicia tworzyły atmosferę publicznego nękania, a 97 obywateli nazwał on wrogami państwa. W szczególności określał uczestników protestów jako szumowiny, hieny i sępy, a także rozpowszechniał twierdzenia, że studenci przygotowują rozlew krwi i wojnę domową.

Stanowisko prokuratury

Prokuratura oświadcza, że w latach 2023–2026 Vučićević systematycznie wykorzystywał Informer TV do kampanii, która podżegała do nienawiści i była wymierzona w politycznych przeciwników poprzednich władz, aktywistów oraz niezależnych dziennikarzy.

Ivana Stevanović z belgradzkiej Fundacji Slavka Ćuruviji powiedziała DW, że Vučićević za pośrednictwem swoich mediów miał rzekomo prześladować ludzi i rozpowszechniać fałszywe twierdzenia, które mogły zagrażać ich bezpieczeństwu. Według niej na antenie kanału pojawiały się również wezwania do przemocy, groźby i obelgi pod adresem prokuratorów i sędziów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sprawy przeciwko Informerowi i stanowisko obrony

Serbski organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych wcześniej wielokrotnie ostrzegał Informer TV i tymczasowo zawieszał emisję poszczególnych programów. Stowarzyszenia dziennikarskie i medialne, organizacje społeczne oraz przedstawiciele środowiska akademickiego zainicjowali cofnięcie licencji kanału.

Według Fundacji Slavka Ćuruviji w ostatnich latach przeciwko Informerowi wniesiono ponad 1 000 pozwów o ochronę czci, godności i reputacji. Stevanović twierdzi, że w ciągu trzech lat sądy uwzględniły powództwa w 92% zakończonych spraw, a osobom, których prawa naruszono, przyznawano odszkodowania.

Vučićević i jego prawnicy odrzucają zarzuty. Obrona utrzymuje, że postępowanie jest faktycznie karą za wypowiedzi i rodzi pytanie o granicę między wolnością słowa a odpowiedzialnością karną. Były prezydent Serbii Aleksandar Vučić oświadczył, że redaktor Informera został zatrzymany wyłącznie z powodu swojej działalności dziennikarskiej. Posłowie Serbskiej Partii Postępowej po aresztowaniu opuścili posiedzenie parlamentu i zebrali się w pobliżu posterunku policji.

Kara za wywoływanie paniki i nieporządku za pośrednictwem mediów w Serbii wynosi od sześciu miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Czytaj nas na