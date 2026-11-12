W Seulu 20 uczniów szkół średnich i ponadpodstawowych z rodzin imigrantów tłumaczy książki dla dzieci, które trafią do miejskich szkół podstawowych. Projekt realizuje stołeczny urząd edukacji we współpracy z lokalnym wydawnictwem Asian Hub, informuje Korea Herald.

Książki w pięciu językach

Do projektu wybrano trzy ilustrowane książki z Korei, Hondurasu i Maroka. Zostaną one przetłumaczone na język chiński, rosyjski, wietnamski i mongolski. Każdy zestaw będzie również zawierał wersję koreańskojęzyczną, dlatego publikacje będą dostępne łącznie w pięciu językach.

Gotowe zestawy zostaną w grudniu przekazane do szkół podstawowych w Seulu, w których prowadzone są zajęcia z języka koreańskiego dla uczniów z rodzin wielokulturowych.

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Nagrania audio przez kody QR

Uczestnicy projektu oraz zaproszeni specjaliści językowi będą sprawdzać tłumaczenia, aby młodsi uczniowie mogli zrozumieć fabułę i kontekst kulturowy książek. Uczniowie-tłumacze przeczytają także historie na głos. Nagrań będzie można posłuchać za pomocą kodów QR wydrukowanych w książkach.

Szef stołecznego urzędu edukacji Jeong Geun-sik wyraził nadzieję, że udział w projekcie pomoże uczniom z rodzin imigrantów być dumnymi ze swojego języka i kultury, a także wzmocni ich pewność siebie.

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