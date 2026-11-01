Do niedzielnego rana w Seulu w Korei Południowej nie zgłoszono żadnych poważnych incydentów podczas halloweenowego weekendu w dzielnicach Itaewon i Hongdae. Służby bezpieczeństwa wzmocniły środki kontroli ze względu na spodziewane duże tłumy.

Tłumy w Itaewon i Hongdae

Jak podaje Korea Herald, o godz. 21:00 w sobotę w turystycznej dzielnicy Hongdae znajdowało się od 120 do 125 tys. osób, a w Itaewon — od 30 do 32 tys. Łączna liczba odwiedzających te dwie dzielnice sięgnęła około 157 tys. osób, co ponad dwukrotnie przewyższa średnią z poprzednich 28 dni.

Z powodu gęstego przepływu ludzi ruch pieszych na części ulic zwolnił. Policjanci kierowali tłumem, rozdzielali strumienie poruszające się w przeciwnych kierunkach i ustawiali bariery, aby zapobiec gromadzeniu się ludzi. Ruch samochodowy na głównej drodze przez Itaewon ograniczono od godz. 18:00.

Pociągi 6. linii metra w Seulu nie zatrzymywały się na stacji Itaewon od godz. 23:47 do zakończenia kursowania, aby ograniczyć napływ ludzi do przepełnionej dzielnicy.

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Doniesienia o cukierkach nie potwierdziły się

W mediach społecznościowych rozpowszechniano twierdzenia, że mężczyzna w masce postaci sowy z aplikacji do nauki języków rozdawał cukierki, które rzekomo zawierały substancje psychotropowe. Kilka kont twierdziło, że ich znajomi odczuli nietypowe objawy po otrzymaniu słodyczy. Policja zatrzymała mężczyznę, nie wykryła w cukierkach podejrzanych substancji i zamknęła sprawę, ustalając, że doniesienia wynikały z nieporozumienia.

Upamiętnienie ofiar tragedii z 2022 roku

Część odwiedzających Itaewon uczciła pamięć 159 osób, które zginęły w ścisku 29 października 2022 roku. Kilka grup przeprowadziło ceremonię pamięci na placu obok stacji Noksapyeong, a około godz. 23:00 przeszło alejką, w której doszło do tragedii.

Po północy liczba osób w Hongdae spadła do 86–88 tys., podczas gdy w Itaewon utrzymywała się na poziomie 30–32 tys. osób.

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