W Seulu w Korei Południowej na moście Jamsu odbył się festiwal smażonego kurczaka z 400-metrowym wspólnym stołem. Wydarzenie miało miejsce w niedzielę, przed zamknięciem mostu dla ruchu samochodowego i przekształceniem go w przestrzeń dla pieszych, informuje Korea Herald.

Dwie sesje dla uczestników

Pierwszy festiwal Ttuchi-Ttuchi Chicken Day był częścią Car-Free Jamsu Bridge Ttubeok-Ttubeok Festival. Organizatorem wydarzenia był ratusz w Seulu. Dla odwiedzających zorganizowano dwie 90-minutowe sesje — o godz. 16:00 i 18:00. Każda była przeznaczona dla około tysiąca uczestników, czyli łącznie dla około dwóch tysięcy osób.

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Goście rejestrowali się z wyprzedzeniem i mogli wybrać dania z menu 10 franczyz, w tym BBQ, Puradak, Mom’s Touch, Mexicana Chicken i Jadam Chicken. Do festiwalu dołączyły także Manseok Dakgangjeong z Sokcho oraz działające w Seulu Chicken Today i Banpo Chicken.

Przestrzeń dla pieszych na moście

Uczestnicy dwóch sesji otrzymali opaski w różnych kolorach: oznaczały one wybór między klasycznym smażonym kurczakiem a yangnyeom chicken — koreańskim kurczakiem w słodko-pikantnym sosie. W poniedziałek most Jamsu ma zostać zamknięty dla ruchu w ramach przekształcania go w strefę pieszą. Otwarcie tej przestrzeni dla pieszych planowane jest w przyszłym roku.

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