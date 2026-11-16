W Korei Południowej młodzi ludzie coraz częściej uczestniczą w wydarzeniach, podczas których mogą położyć się, odpocząć lub spać obok nieznajomych. O rozwoju tego formatu w Seulu informuje Korea Herald. Organizatorzy tworzą przestrzenie z poduszkami, materacami, przytłumionym oświetleniem i muzyką, gdzie uczestnicy mogą czytać, słuchać muzyki, patrzeć w sufit lub drzemać.

Odpoczynek wśród nieznajomych

Podczas pop-upowego wydarzenia Ceiling Service w dzielnicy Hannam w centralnej części Seulu podłogę pokryto około 3 tys. poduszek. Wydarzenie, zorganizowane przez kolektyw artystyczny Permit wspólnie z firmą ubezpieczeniową Hanwha General Insurance, trwało od 21 do 25 października w biurze ubezpieczyciela. Nazwa wydarzenia nawiązywała do czasu, gdy człowiek leży w łóżku i nie może zasnąć.

Innym formatem był Sleep Concert, który producent materacy Bestsleep zorganizował 21 maja w obiekcie Floating Island na rzece Han. Prawie 100 uczestników zostało tam na noc. Przygotowano dla nich materace, miękkie oświetlenie przy łóżkach oraz zamykane boksy na telefony, aby pomóc im zrezygnować z korzystania z urządzeń. Program obejmował występy wykonawców ballad, rozciąganie z instruktorem pilatesu, muzykę fortepianową przed snem oraz poranny występ kwartetu smyczkowego.

Marka meblowa Iloom również zorganizowała w dzielnicy Seongsu wydarzenie Motion Club — od 26 kwietnia do 10 maja. Odwiedzającym oferowano czytanie książek i poezji, jogę, muzykę, oglądanie filmów oraz robienie na drutach na regulowanych łóżkach.

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Zmiana podejścia do snu

Jeden z uczestników takich wydarzeń powiedział publikacji, że wcześniej odczuwał poczucie winy z powodu odpoczynku bez „produktywnego” celu. Jak stwierdził, gdy w pobliżu odpoczywają inni ludzie, łatwiej nie myśleć o konieczności robienia czegoś innego.

Wobec popularności praktyk wczesnego wstawania, znanych jako miracle morning, w Korei Południowej rośnie zainteresowanie wieczornymi rutynami. Dane Naver DataLab wskazują, że w czerwcu 2025 roku zapytania o „nocną rutynę” po raz pierwszy przewyższyły zapytania o „poranną rutynę” i pozostawały na wyższym poziomie do grudnia. Takie rytuały mogą obejmować spacery po kolacji, rozciąganie i medytację.

Według raportu Korea Sleep Report za 2026 rok, przygotowanego przez firmę Asleep na podstawie danych ponad 370 tys. użytkowników z okresu od stycznia 2024 roku do grudnia 2025 roku, spali oni średnio 5 godzin i 25 minut na dobę, spędzając jednocześnie w łóżku 6 godzin i 39 minut. Branża snu w kraju, według szacunków Korea Sleep Industry Association, wzrosła z około 480 mld wonów w 2011 roku do 5 bln wonów w 2025 roku.

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