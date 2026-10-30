W Seulu, w Korei Południowej, rosną obawy, że Stany Zjednoczone mogą wznowić kontakty dyplomatyczne z Koreą Północną bez należytego uwzględnienia interesów strony południowokoreańskiej. Jak informuje Deutsche Welle, politycy tego kraju obawiają się, że Waszyngton, dążąc do przełomu w dialogu z Kim Dzong Unem, może zagrozić bezpieczeństwu swojego sojusznika.

Napięcie na granicy

Stosunki między obiema Koreami gwałtownie się zaostrzyły w ostatnich tygodniach. W ubiegłym miesiącu Seul oskarżył Pjongjang o podłożenie miny po południowokoreańskiej stronie ufortyfikowanej granicy. W wyniku eksplozji rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy. Korea Północna odrzuciła oskarżenie i oświadczyła, że była to rzekomo operacja pod fałszywą flagą, mająca zdyskredytować ten kraj.

Następnie Korea Północna przeprowadziła kilka testów uzbrojenia, zorganizowała pierwszą wystawę wojskowych dronów z udziałem Kim Dzong Una, przerzuciła na granicę samobieżne jednostki artyleryjskie i rozpoczęła przygotowania systemów głośnikowych do nadawania propagandy w kierunku Południa. W czwartek Korea Północna wystrzeliła również około dziesięciu pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego.

Obawy dotyczące stanowiska Waszyngtonu

Prezydent USA Donald Trump deklarował chęć wznowienia rozmów z Kim Dzong Unem. Według publikacji omawiano możliwość ich spotkania 18 listopada w chińskim Shenzhen, gdzie Trump ma wziąć udział w szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Nie było oficjalnej odpowiedzi Pjongjangu na sygnały Waszyngtonu.

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Na zamkniętym posiedzeniu komisji wywiadowczej parlamentu Korei Południowej Narodowa Służba Wywiadowcza poinformowała, że Kim Dzong Un omawiał możliwość spotkania z Trumpem podczas spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami Biura Politycznego Chin w Dandongu.

Profesor międzynarodowych studiów Uniwersytetu Kongju Lim Eul-chul oświadczyła, że największe zaniepokojenie budzi potencjalne uznanie przez USA Korei Północnej za państwo nuklearne. Jak zaznaczyła, istnieją także obawy, że porozumienie mogłoby przewidywać rezygnację Pjongjangu z rakiet jądrowych dalekiego zasięgu, zdolnych dosięgnąć USA, lecz pozwolić mu zachować rakiety krótkiego zasięgu, stanowiące zagrożenie dla Korei Południowej i Japonii.

Relacje między sojusznikami

Były południowokoreański polityk Kim Sang-woo oświadczył, że między rządami obu krajów panuje kryzys zaufania. Według niego na relacje między Seulem a Waszyngtonem wpłynęły cła, ograniczenia handlowe oraz żądania USA dotyczące zwiększenia finansowania amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Korei Południowej.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wizyty w Korei Południowej podkreślił, że bezpieczeństwo Korei wpływa na bezpieczeństwo Europy, tak samo jak bezpieczeństwo Europy wpływa na bezpieczeństwo Półwyspu Koreańskiego.

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